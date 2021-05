Kate Middleton : Sa belle promesse à une petite fille de 4 ans qui traverse le pire...

En personne comme au téléphone, Kate Middleton sait décidément s'y prendre avec les enfants. A l'automne 2020, la duchesse de Cambridge s'est entretenue avec une certaine Lynda Sneddon, et sa petite fille de 4 ans, Mila. L'épouse du prince William avait retenu leur photo pour son concours Hold Still, lancé pendant le premier confinement avec la National Portrait Gallery, pour lequel les participants étaient invités à immortaliser leur vie pendant la pandémie de Covid-19. Au téléphone, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) a voulu en savoir plus sur le contexte de cette prise de vue poignante.

Sur le cliché pris par sa mère, d'abord présenté lors d'une exposition virtuelle, avant de se retrouver dans le livre Hold Still, à paraître le 7 mai 2021, la petite Mila apparaît à la fenêtre, envoyant un baiser à son père à l'extérieur. Alors traitée pour une leucémie, la fillette a vu son père et sa grande soeur quitter le foyer provisoirement pour éviter tout risque de contamination. Le temps d'un coup de fil, Kate Middleton a discuté avec Mila. Un échange qui vient d'être dévoilé sur la nouvelle chaîne YouTube des Cambridge.

"Est-ce que tu as un costume ?", la fillette a-t-elle demandé à sa célèbre interlocutrice. "Je ne porte pas de costume de princesse pour le moment, j'en ai bien peur Mila. Est-ce que tu as beaucoup de costumes de ton côté ?" En apprenant que la couleur préférée de la petite fille est le rose, Kate Middleton a ajouté : "OK, eh bien je vais devoir m'assurer d'essayer de me trouver une robe rose pour que, je l'espère, un jour peut-être Mila, où nous nous rencontrerons, alors je me souviendrais de porter ma robe rose pour toi. Ne serait-ce pas sympa ?" La duchesse de Cambridge pourrait bien ressortir sa robe Alexander McQueen rose portée lors de la parade Trooping The Colour en 2017 (voir diaporama) !