Kate Middleton : Sa nouvelle robe Zara à 11 euros... déjà en rupture de stock

En mai dernier, Kate Middleton a lancé la campagne #HoldStill2020, en collaboration avec la National Portrait Gallery, institution dont elle est la marraine royale. Cette passionnée de photographie, qui immortalise régulièrement ses enfants George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), avait alors invité ses concitoyens à immortaliser leur quotidien pendant la pandémie de coronavirus. Au final, 31 598 clichés ont été soumis au vote du jury, parmi lequel figure naturellement la duchesse. Seules cent images ont été retenues et seront dévoilés lors d'une exposition virtuelle le 14 septembre prochain.