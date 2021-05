Zara Tindall, maman aux anges : première sortie avec son fils Lucas, 6 semaines

Si Mia et Lena sont nées à l'hôpital, Lucas a quant à lui vu le jour à la maison, de façon quelque peu précipitée. "Il est arrivé très vite - nous n'avons pas eu le temps d'arriver à l'hôpital -, sur le sol de la salle de bain", Mike Tindall avait-il confié quelques jours après la naissance, dans son podcast The Good, the Bad and the Rugby. Pour rappel, la petite famille réside dans le domaine royal de Gatcombe Park, qui appartient à la princesse Anne, la fille d'Elizabeth II et Philip.