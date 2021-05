Diaporama Zara Tindall, maman aux anges : première sortie avec son fils Lucas, 6 semaines

Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall - Arrivées au Festival Cheltenham - Jour quatre, le 13 mars 2020.

Zara Phillips (Zara Tindall), Mike Tindall, La princesse Eugenie d'York, Jack Brooksbank, La princesse Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Zara Tindall et Mia Tindall - Zara Tindall participe à la compétition hippique "Whatley Manor Horse Trials" à Gatcombe Park, sous le regard de sa famille, le 15 septembre 2019.

Mike Tindall et sa fille Mia - M.Tindall joue dans l'herbe avec ses adorables filles Mia, cinq ans, et Lena, un an, alors que sa femme Zara participe à la compétition Land Rover Burghley Horse Trials. Stamford, le 7 septembre 2019.