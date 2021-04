Obsèques du prince Philip - Eugenie d'York et Zara Phillips : retour précipité des jeunes mamans

Voilà un contexte bien triste pour faire son retour... Samedi 17 avril 2021, la princesse Eugenie et sa cousine Zara Phillips ont toutes deux quitté leur congé maternité pour prendre part aux obsèques de leur grand-père le prince Philip. Au château de Windsor, les deux Britanniques étaient accompagnées de leurs époux pour cette journée de deuil, laissant à la maison leurs nourrissons, qui portent chacun le prénom Philip en hommage au duc d'Edimbourg : August Philip Hawke Brooksbank (2 mois), le fils d'Eugenie, et Lucas Philip (bientôt 1 mois), le fils de Zara Tindall.

Arrivées dans des voitures séparées devant la chapelle Saint-Georges, les cousines ont rejoint le reste de la famille royale quelques minutes avant l'arrivée du cercueil du duc d'Edimbourg, transporté sur une Land Rover kaki unique en son genre, conçue par le défunt lui-même. Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, Zara et Mike Tindall, ont pris place aux côtés de Kate Middleton et Camilla pour voir passer le cercueil et la procession menée par le prince Charles et sa soeur la princesse Anne, suivis par les prince Andrew et Edward, puis par les princes William et Harry, séparés d'un pas par leur cousin Peter Phillips. A bord d'une Bentley, accompagnée d'une de ses dames d'honneur, la reine Elizabeth a fermé la procession.

Les trente invités de ces funérailles (en raison de la crise sanitaire) ont ensuite pris place dans la chapelle Saint-Georges. Lors de la cérémonie, Elizabeth II était assise seule, face au reste de sa famille. De son côté, le prince Charles est apparu particulièrement ému au côté de son épouse Camilla. L'ensemble de la Firme a finalement quitté l'édifice religieux, les soeurs Eugenie et Beatrice (et leurs époux) fermant la marche, suivies par leur cousine Zara Tindall et son mari Mike. L'image tant attendue de ces obsèques est finalement apparue une fois la cérémonie terminée : celle des princes William et Harry marchant côte-à-côte, échangeant quelques mots avec Kate Middleton, après un an de tensions liées au départ des Sussex de la monarchie.

Après avoir lui-même orchestré ses funérailles dans les moindres détails, le duc d'Edimbourg reposera d'abord dans le caveau royal de la chapelle, en attendant que la reine ne le rejoigne, avant d'être transféré dans un futur plus ou moins proche...