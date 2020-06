Zara Tindall aurait préféré un autre prénom pour sa fille Lena : elle s'explique

L'arrière-petite-fille de la reine Elizabeth aurait pu s'appeler autrement que Lena Tindall. Alors que la fille de Zara Phillips et Mike Tindall vient de fêter ses 2 ans, le 18 juin 2020, une ancienne interview de sa maman vient de refaire surface. Un entretien accordé au Telegraph l'année de sa naissance, au cours duquel la fille de la princesse Anne avait confié sa première idée de prénom.

"J'aimais le nom Elena, mais je ne voulais pas que ses initiales soient E.T., donc elle s'appelle Lena", avait alors expliqué la Britannique. Un mauvais souvenir d'enfance avec le film de Steven Spielberg peut-être ? Lors de sa naissance, Lena a marqué les esprits en battant d'emblée un record : celui du nouveau-né le plus costaud des jeunes Windsor avec 4,2 kilos, battant ainsi sa cousine Savannah Phillips. Un beau bébé qui a fait le bonheur de ses parents, après qu'ils ont dû faire face à une douloureuse fausse couche en 2016.

Lena, et non Elena donc, est la septième arrière-petite-fille de la reine. La petite tête blonde est donc 20e dans l'ordre de succession au trône derrière sa soeur aînée Mia, née en 2014. Le 30 juillet prochain, la cavalière Zara Phillips et le rugbyman Mike Tindall fêteront leurs neuf ans de mariage, comme l'ont également fait le prince William et Kate Middleton en avril dernier. Pendant le confinement, puisque Zara était accaparée par ses chevaux, c'est Mike Tindall qui s'est principalement occupé de Mia et Lena. Lorsque son aînée a finalement repris l'école le 2 juin dernier, l'ancien capitaine du XV de la Rose n'a pas caché son soulagement en partageant sur Twitter un gif extrait de Forrest Gump assorti du commentaire : "Moi après avoir déposé les enfants à l'école ce matin !"

Deux semaines plus tôt, il s'était confié sur cette période si particulière auprès du Telegraph : "Je dois jouer les instits le matin, ce qui est parfois vraiment génial et parfois vraiment frustrant, déclarait-il à propos de ses séances avec sa fille dans leur domicile de Gatcombe Park, domaine de la princesse Anne, dans le Gloucestershire. Mia a bien aimé la première semaine parce que c'était différent pour elle d'avoir maman et papa avec elle en permanence. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes qui la grondent et qui lui disent quoi faire, alors je crois qu'elle en a assez."