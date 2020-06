Mike Tindall : Trop content que Mia reparte à l'école, son hilarante réaction

Mike Tindall a beau avoir été capitaine du XV de la Rose et être devenu membre de la famille royale britannique par son mariage avec Zara Phillips, il n'en reste pas moins comme tant d'autres parents au moment où l'école reprend après des semaines de confinement : libéré, délivré !

Papa de Mia (6 ans) et Lena (2 ans le 18 juin 2020), l'ex-rugbyman n'a pas caché cette semaine avoir vécu avec soulagement le retour en classe de son aînée, partageant mardi 2 juin 2020 sur Twitter un gif extrait de Forrest Gump assorti du commentaire : "Moi après avoir déposé les enfants à l'école ce matin !" Et pour cause, le gaillard a vécu de manière mitigée sa conversion forcée en instituteur, comme il en témoignait deux semaines plus tôt auprès du quotidien The Telegraph : "Zara espère encore que les chevaux puissent reprendre, il faut les entraîner et les faire travailler, du coup je dois jouer les instits le matin, ce qui est parfois vraiment génial et parfois vraiment frustrant, déclarait-il à propos de ses séances avec sa fille dans leur domicile de Gatcombe Park, domaine de la princesse Anne, dans le Gloucestershire. Je crois qu'aucun enfant n'est un bon élève à la maison, parce qu'ils écoutent beaucoup mieux d'autres personnes que leurs parents ! Mia a bien aimé la première semaine parce que c'était différent pour elle d'avoir maman et papa avec elle en permanence. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes qui la grondent et qui lui disent quoi faire, alors je crois qu'elle en a marre."