Elizabeth II main dans la main avec Charles : la reine de retour après le décès de son mari Philip

Comme prévu, Elizabeth II a fait son retour aux affaires publiques ce 11 mai 2021. Un peu plus d'un mois après le décès de son mari le prince Philip, la reine d'Angleterre a quitté le château de Windsor pour rejoindre Londres et le palais de Westminster. La monarque de 95 ans a, comme à son habitude, prononcé le discours d'ouverture de la session parlementaire à la Chambre des Lords.

Pour sa toute première apparition publique depuis les obsèques de son mari, Elizabeth II a pu compter sur le soutien de son fils et héritier, le prince Charles, et de son épouse Camilla. C'est la quatrième fois que le prince de Galles accompagne sa mère à cet événement, puisqu'il avait pris la suite de son père après sa retraite royale en 2017. Le discours d'ouverture du Parlement de l'an dernier avait quant à lui été annulé à cause de la pandémie.

Fini le noir, c'est vêtue d'un de ses chers ensembles colorés et fleuris que la reine a pris la parole en présence de son Premier ministre Boris Johnson. Seuls quelques dizaines de parlementaires masqués étaient réunis, contre habituellement 600, en raison de la crise sanitaire. "La priorité de mon gouvernement est d'assurer le redressement national après la pandémie pour rendre le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu'avant", a déclaré Elizabeth II sous les ors de la Chambre des Lords, comme l'a rapporté l'AFP. "Pour y parvenir, mon gouvernement renforcera les opportunités à travers tout le Royaume-Uni, en soutenant l'emploi, les entreprises et la croissance économique", a-t-elle ajouté lors de son traditionnel discours du trône.