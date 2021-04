Elizabeth II de retour après les obsèques du prince Philip : fini le noir, elle retrouve le sourire

Dix jours après les obsèques de son mari le prince Philip, la reine est de retour aux affaires royales. La période officielle de deuil terminée, Elizabeth II a quitté ses habits noirs et retrouvé des couleurs. Depuis le château de Windsor, où elle vit depuis le début de la crise sanitaire, la souveraine de 95 ans a pris part à deux visioconférences. Rodée à l'exercice depuis maintenant un an, c'est avec aisance qu'elle est apparue à l'écran.

Souriante dans sa robe fleurie printanière, égayée d'un collier de perles, la reine a d'abord accordé une audience virtuelle à Ivita Burmistre, l'ambassadrice de la Lettonie, avant d'échanger à distance avec Sara Affoue Amani, ambassadrice de la République de Côte d'Ivoire. Comme le rappelle le compte Instagram de la famille royale, plus de 170 ambassadeurs et hauts commissaires sont en poste à Londres. Chacun d'entre eux a droit à une brève audience avec Elizabeth II lors de leur prise de fonction.

Il s'agit de la première apparition de la souveraine suite aux funérailles de son mari le prince Philip. Le 17 avril dernier, c'est quelque peu esseulée, cachée sous son chapeau et son masque, que la reine a assisté aux obsèques organisées en la chapelle Saint-Georges. Un événement de style militaire, orchestré à l'avance par le défunt lui-même, lors duquel Elizabeth II a tout de même pu compter sur le soutien (distancié) de ses proches : ses enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward, mais aussi ses petits-enfants, Peter Phillips, Zara Tindall, les princes William et Harry, les princesses Eugenie et Beatrice, ainsi que Lady Louise Windsor et son frère James. Des funérailles organisées en comité restreint en raison de la pandémie.