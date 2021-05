Diaporama Elizabeth II main dans la main avec Charles : la reine de retour après le décès de son mari Philip

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Charles, prince de Galles - La reine d'Angleterre va prononcer son discours d'ouverture de la session parlementaire à la Chambre des lords au palais de Westminster à Londres.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles et la couronne impériale de l'État - La reine d'Angleterre va prononcer son discours d'ouverture de la session parlementaire à la Chambre des lords au palais de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 11 mai 2021.

Le prince Philip et son épouse Elizabeth II lors de vacances en Ecosse en 2003.

Le Premier ministre Boris Johnson et le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer - La reine d'Angleterre va prononcer son discours d'ouverture de la session parlementaire à la Chambre des lords au palais de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 11 mai 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.