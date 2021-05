Kate Middleton et William : Voyage nostalgique sur les lieux de leur rencontre...

Maintenant que le Royaume-Uni est déconfiné et que la plupart de ses habitants sont vaccinés, tout reprend peu à peu. Les pubs rouvrent, les salons de thé se remplissent et Kate Middleton et le prince William s'apprêtent à entamer une toute nouvelle tournée. Le duc de Cambridge partira en Écosse en tant que haut-commissaire de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse.

Comme on peut l'apprendre dans un communiqué du palais de Kensington, le prince William sera rejoint par son épouse Kate le lundi 24 mai. Ils visiteront ensemble la ville d'Edimbourg pour leur premier voyage officiel à deux de l'année. Les parents de George, Charlotte et Louis devraient rencontrer plusieurs associations oeuvrant pour l'environnement, les sans-abris et la santé mentale. Des décennies après s'y être croisés pour la première fois, Kate et William feront leur grand retour à l'université de St Andrews.

Vingt ans après leur rencontre sur les bancs de cette université prestigieuse, voilà que le duc et la duchesse de Cambridge vont remettre les pieds là où tout a commencé. Ils prévoient d'y rencontrer des étudiants, mis en difficulté à cause de la crise sanitaire et économique. Un voyage à la symbolique particulière, puisque le couple a fêté son 10e anniversaire de mariage cette année.

Jusqu'à présent, le rôle de haut-commissaire de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse était attribué au prince Philip, qui a dirigé l'association pendant 64 années jusqu'à sa mort en avril dernier. C'est le prince William qui lui a succédé, d'où la grande importance de son voyage en Écosse. "Le duc est honoré de reprendre cette fonction cette année", a indiqué un porte-parole du palais de Kensington au Daily Mail.

Pour rappel, Kate Middleton et le prince William s'étaient rencontrés à l'université en 2002, avant de devenir colocataires. Malgré une rupture de quelques mois en 2007, le couple annonce ses fiançailles en 2010 avant d'organiser un mariage somptueux, le 29 avril 2011. Ensemble, ils ont accueilli trois enfants : George (7 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (3 ans).