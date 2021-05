Diaporama Kate Middleton et William : Voyage nostalgique sur les lieux de leur rencontre...

Kate Middleton et William : Voyage nostalgique sur les lieux de leur rencontre

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'université de Manchester.

Le prince William et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge participent à une interview pour remercier les équipes médicales du National Health Service (NHS). Le 3 novembre 2020

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'hôpital St. Bartholomew dans le cadre du projet photographique "Hold Still". Londres. Le 20 octobre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'exposition photographique du projet "Hold Still" à Waterloo Station à Londres, le 20 octobre 2020.

Le prince William et Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge visitent le campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique à Kelowna à l'occasion du 10ème anniversaire de l'établissement, dans le cadre de leur voyage officiel au Canada, le 27 septembre 2016.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, enceinte, duchesse de Cambridge visitent le bâtiment "science and health" à l'université de Coventry le 16 janvier 2018.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine Kate Middleton (enceinte) duchesse de Cambridge arrivent à l'université de Coventry le 16 janvier 2018. Ils entrent dans le building "Science and Health"

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'université de Manchester le 14 octobre 2016.

Le prince William et Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge assistent à un match de volley-ball féminin dans le gymnase du campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique à Kelowna, dans le cadre de leur voyage officiel au Canada, le 27 septembre 2016.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge prennent un train à la Gare d'Euston pour une tournée à travers le Royaume Uni le 6 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, abordent en vidéoconférence le problème des incendies survenus plus tôt cette année sur l'île Kangourou. Après l'impact de ces incendies, les habitants doivent à présent faire face à l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Réplique du gâteau de mariage (créé par la pâtissière Fiona Cairns) du prince William et Kate Middleton au palais de Buckingham, à Londres, le 22 juin 2011.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.