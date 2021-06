Meghan Markle et le prince Harry parents : la reine Elizabeth a rencontré leur fille Lilibet !

C'est le petit bonheur de la pandémie. Grâce aux distanciations sociales et autres interdictions de voyager, la reine Elizabeth II a appris à mieux se servir de Zoom qu'un cadre supérieur. Ainsi, elle a pu faire partie des quelques êtres privilégiés à pouvoir rencontrer - par écrans interposés - la petite Lilibet Diana, fille de son petit-fils le prince Harry et de son épouse Meghan Markle.

Née le 4 juin 2021, celle qu'on surnomme déjà "Lili" a pu découvrir son arrière grand-mère pour la première fois. Comme l'apprend People ce mardi 8 juin 2021, le duc et la duchesse de Sussex étaient "très heureux et n'ont pas pu attendre avant d'annoncer l'arrivée de leur fille". Meghan et Harry n'avaient surtout qu'une hâte : que leur fille découvre la personne honorée par son prénom. En effet, la reine Elizabeth est surnommée "Lilibet" depuis sa tendre enfance. Un surnom qui lui colle toujours à la peau.

En prénommant leur fille Lili ("Lys" en anglais), Meghan Markle et le prince Harry rendent aussi un hommage plus discret à Doria Ragland, la mère de la duchesse. Cette professeure avait pour habitude de surnommer Meghan "Flower" lorsqu'elle était petite (et encore maintenant parfois), comme la duchesse l'avait mentionné dans son blog, aujourd'hui supprimé.

Lilibet porte également le prénom de Diana Spencer, humaniste incroyable, philanthrope et mère exceptionnelle pour Harry et William avant qu'elle ne décède en 1997, emportée dans un accident de voiture à Paris, pourchassée par des paparazzi. Avec des prénoms de femmes aussi puissantes et des modèles de féminisme comme sa mère et la reine Elizabeth II, Lili est déjà promise à un bel avenir.

Meghan Markle a accouché à l'hôpital de Santa Barbara, situé tout près de son domicile de Montecito (Californie, États-Unis). Un événement plus qu'heureux après avoir subi une fausse couche l'été dernier.