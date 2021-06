Meghan Markle et le prince Harry : pourquoi leur fille Lilibet Diana n'a pas le titre de princesse ?

La naissance de la fille de Meghan Markle et du prince Harry chamboule l'ordre de succession au trône ! La fille du couple royal, Lilibet Diana, arrive en huitième position à l'accès à la Couronne, juste derrière son grand-frère Archie. Tout comme lui, celle qu'on surnomme déjà "Lili" n'aura pas droit à un titre royal. La Couronne estimait que leur place éloignée dans l'ordre de succession ne leur permettait pas d'obtenir le titre de prince ou de princesse.

Avec la naissance de sa fille, le prince Harry ne bouge pas dans l'ordre de succession et reste toujours à la sixième place, derrière son grand frère William et ses trois enfants : George (7 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (3 ans), qui ont tous les trois le titre de prince. Le premier de la liste est le prince Charles, le fils aîné de la reine Elizabeth II, suivi de son propre fils aîné le prince William.

La naissance de Lilibet Diana rétrograde le prince Andrew - le deuxième fils de la reine et du prince Philip - à la neuvième position, suivi de ses deux filles, les princesses Béatrice et Eugénie d'York et leurs propres enfants.

Spécificité de la monarchie britannique : Lilibet et Archie, les enfants de Meghan et Harry, devraient obtenir automatiquement un titre royal lorsque le prince Charles deviendra roi à la mort de sa mère Elizabeth II. Une règle établie lors de l'abdication du roi George V en 1936, qui avait suscité un large scandale à l'époque.

Le sujet du titre (HRH, His or Her Royal Highness, "son Altesse Royale) est épineux pour la Couronne. Dans leur interview à Oprah, Meghan et Harry déploraient que la "décision ne leur revenait pas". L'ancienne actrice se rappelait de cette "peine immense" lorsqu'elle a découvert que Archie n'aurait pas droit à un titre royal et ainsi, ne pourrait pas bénéficier des services de sécurité qui entourent un membre aussi haut-placé de la famille royale. "De plus, l'idée que le premier membre racisé de cette famille ne soit pas placé au même titre que ses cousins me dérange", dénonçait Meghan Markle.