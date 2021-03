Meghan Markle et Harry harcelés : intrusions à leur domicile, un homme arrêté

Harry et Meghan seront-ils un jour tranquilles ? Après leur interview évènement où ils révélaient avoir été victimes de racisme, de censures et de pressions de la part de la famille royale, voilà qu'un individu s'est invité à leur domicile. Les Sussex avaient déjà dénoncé le fait que Buckingham les prive de sécurité.

Comme le rapporte TMZ.com, un homme de 37 ans prénommé Nickolas B. a été surpris en train de s'introduire dans leur villa de Montecito (Californie) à deux reprises durant les vacances de décembre dernier. La police locale avait déjà intercepté l'homme lors du réveillon de Noël, le 24 décembre, avant de l'arrêter et de le placer en garde à vue lors de sa seconde tentative, le 26 décembre.

Toujours d'après nos confrères américains, Nickola B. serait venu tout droit de l'Ohio (environ 36 heures de route) pour s'introduire au sein du domicile des Sussex. Ses motivations restent toujours inconnues et on ne sait pas si Meghan, Harry et Archie (1 an et demi) étaient présents lors des faits. Le suspect voit désormais un chef d'accusation pour "intrusion" être porté contre lui.

Dès l'annonce de leur volonté de se mettre en retrait de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle se sont vus retirer toute sécurité. Alors au Canada avec leur bébé, leur adresse ayant été dévoilée dans la presse, ils ont grandement craint pour leur vie et ont dû assumer seuls les coûts de leur protection. Déjà lorsque la duchesse était enceinte d'Archie, en 2018, Buckingham lui avait assuré que son fils ne deviendra pas prince, ce qui a engendré "un protocole différent". Ainsi, elle savait déjà que le petit qu'elle portait n'aurait droit à aucun service de protection. Un triste fait que Meghan Markle n'a longtemps pas compris, surtout quand on sait que le prince Andrew - malgré les preuves de son implication dans l'affaire Epstein - reste toujours protégé par la couronne.

Pour s'en sortir, déménager et se mettre en sécurité, le prince Harry a été obligé d'utiliser l'argent reçu à la mort de sa mère, Diana Spencer. "Je pense qu'elle l'avait vu venir. J'ai senti sa présence tout au long du déménagement", avait tendrement confié le prince Harry face à Oprah.