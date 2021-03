Meghan Markle privée de documents précieux par Buckingham, choquantes révélations !

Depuis sa diffusion, le 7 mars 2021, l'interview polémique de Meghan Markle et du prince Harry a été visionnée des millions de fois à travers le monde. Il faut dire qu'elle a donné lieu à un flot de révélations : accusations de racisme, mésentente avec les membres de la famille royale, privation d'argent... La duchesse de Sussex a aussi évoqué un fait passé un peu inaperçu concernant ses biens personnels.

En effet, lors de son interview Meghan Markle a relaté sa vie au sein de la couronne et a notamment expliqué avoir été privée de ses documents personnels comme son passeport - américain, elle a arrêté les démarches pour devenir britannique -, son permis de conduire et même ses clefs ! "Quand j'ai rejoint cette famille, c'était alors la dernière fois, jusqu'à ce que nous venions ici [à Los Angeles, en Californie, où ils ont acheté une maison, NDLR], que je voyais mes affaires", a-t-elle raconté à l'antenne. De quoi vous perturber quand d'un seul coup vous devenez tributaire du bon vouloir d'un autre avec ce qui vous appartient.

Mais, à en croire l'historien spécialiste de la monarchie britannique - et consultant pour la série The Crown de Netflix - Robert Lacey, tout cela répondait à un protocole établi. Comme l'a martelé Meghan Markle, elle a plongé dans le grand bain de la couronne sans être véritablement formée, éduquée et mise au courant du folklore autour de la famille royale se retrouvant par exemple à apprendre elle-même sur Google l'hymne national de son nouveau pays... "Meghan a du céder son permis pour répondre à ses règles de sécurité. Si elle sortait conduire par elle-même, elle n'aurait pas été protégée", a-t-il précisé à la BBC. Ce qui surprend un peu puisque la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, conduit régulièrement comme une grande...

Quant à Robert Finch, qui dirige le groupe The Monarchist League of Canada, il a lui expliqué que les documents des membres de la famille royale sont gardés dans des coffres-forts sous l'oeil "de la sécurité du palais". Piquant, il ajoute : "Cela sonne comme collant très bien au récit de Meghan soi-disant piégée et isolée mais ce n'est qu'une banale routine et sans doute que tout devait être disponible si elle le souhaitait."

Suite à cette interview, vue par pas moins de 11 millions de ses sujets, la reine Elizabeth II a publié un communiqué jouant la carte de l'apaisement.