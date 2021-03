Kate Middleton, la mine grave : apparition remarquée après l'interview choc de Meghan et Harry

Deux continents, deux ambiances... D'un côté, le prince Harry et Meghan Markle apparaissent radieux sur une nouvelle photo de famille avec leur fils Archie (21 mois), dévoilée au lendemain de la diffusion de leur interview vérité avec Oprah Winfrey. De l'autre, plusieurs membres de la famille royale ont fait une apparition remarquée à Londres lundi, la mine grave...

Au volant de sa grosse Audi, protégée par un de ses masques fleuris, Kate Middleton était de sortie dans la capitale le 8 mars 2021. L'épouse du prince William a été surprise par les paparazzi alors qu'elle regagnait le palais de Kensington avec son fils aîné, le prince George. Après avoir passé un troisième confinement dans leur maison de campagne du Norfolk, le duc et la duchesse de Cambridge sont donc de retour à Londres avec leurs trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Pour le plus grand soulagement de leurs parents, eux aussi éprouvés par l'école à la maison, les aînés du clan ont fait leur rentrée scolaire dans leur établissement privé de St Thomas' Battersea, situé dans le sud-ouest de la capitale.

Lundi toujours, Camilla, la duchesse de Cornouailles, a elle aussi fait une sortie au volant de sa voiture à Londres. A l'image de sa belle-fille Kate Middleton, l'épouse du prince Charles a affiché un visage fermé face aux photographes. L'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle, diffusée dimanche aux Etats-Unis, puis lundi soir au Royaume-Uni, serait-elle responsable de ces mines fatiguées ?