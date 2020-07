Les princesses Eugenie et Beatrice émues aux larmes lors d'un appel Zoom

"Avant tout, vous écouter parler de votre petit-fils Richard, quelle chose incroyable à faire, pour honorer sa mémoire, a commenté la princesse Eugenie. Ça me touche un peu parce que ce doit être très difficile." Ce à quoi Enid Waterfall a répondu : "Je me sens plus proche de Richard en le faisant. Ce n'est pas moi, ce sont les personnes qui donnent, qui travaillent avec moi et qui continuent de donner de l'argent au fil du temps (...). Je suis ravie de gagner ce prix." En essuyant une larme, la princesse Beatrice a pour sa part ajouté : "Merci pour tout votre incroyable travail... Pour vous et aussi pour l'héritage de Richard. Merci pour tout."