Meghan Markle et Harry parents pour la 2e fois : un nom hommage à la reine... et Diana !

Pour une fois, les bookmakers anglais avaient vu juste ! Pour leur deuxième enfant, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de rendre hommage à plusieurs membres de la famille royale. Leur petite fille est née le vendredi 4 juin 2021 à l'hôpital de Santa Barbara, en Californie, où les Sussex vivent depuis plus d'un an. Comme l'a annoncé un porte-parole du couple dimanche en fin de journée, l'enfant s'appelle donc : Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.

La petite soeur d'Archie (2 ans) porte deux noms très symboliques : celui de Lilibet, le surnom que les membres de la famille royale donnent à la reine Elizabeth, mais aussi Diana, la défunte mère des princes Harry et William. Au quotidien, il semble que la petite fille sera simplement appelée Lili, comme le laisse penser le communiqué annonçant sa naissance : "Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l'honneur de sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. Il s'agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse vous remercient pour vos voeux chaleureux et vos prières alors qu'ils profitent de ce moment spécial en famille."

Sur le site de leur fondation Archewell, le duc et la duchesse de Sussex ont également ajouté : "Le 4 juin, nous avons été bénis avec l'arrivée de notre fille, Lili. Elle est bien plus que ce que nous aurions pu jamais imaginer, et nous sommes reconnaissants de l'amour et des prières que nous avons ressenties de partout dans le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien en continu, en cette période très spéciale pour notre famille." Pour ceux qui souhaiteraient offrir un cadeau de naissance, le prince Harry et Meghan Markle encouragent les dons à plusieurs organisations soutenant les femmes, telles que Girls Inc., CAMFED, la Myna Mahila Foundation et Harvest Home LA.