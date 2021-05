Zara Tindall, maman épanouie : nouvelle sortie remarquée avec Lucas, 2 mois

Du haut de ses deux mois, le petit Lucas ne peut qu'être un futur cavalier ! Emmitouflé dans sa combinaison à oreilles et installé dans son porte-bébé, le nourrisson a une fois encore accompagné sa mère Zara Tindall à une compétition équestre. Le 29 mai 2021, la Britannique de 40 ans et son bébé ont fait une apparition remarquée au "Houghton Hall Horse Trials" à Kings Lynn, dans le Norfolk.

Occupée à pouponner son petit garçon, la cousine des princes William et Harry a provisoirement raccroché sa bombe et sa cravache, mais elle ne s'éloigne pas pour autant des paddocks. Tout sourire, cette cavalière émérite - sacrée championne du monde lors des Jeux équestres mondiaux en 2006 et vice-championne olympique lors des JO de Londres en 2012 - a retrouvé plusieurs camarades et chevaux lors de cette nouvelle compétition régionale qui s'est déroulée sur plusieurs jours (voir diaporama). Son mari Mike Tindall et leurs deux filles Mia et Lena (7 et 3 ans) semblent, quant à eux, être restés à la maison.