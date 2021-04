Prince Philip entouré de ses 7 arrières petits-enfants, tendre photo prise par Kate Middleton

La famille royale d'Angleterre s'apprête à vivre une journée des plus difficiles. Le samedi 17 avril 2021, le prince Philip sera enterré au cimetière de Frogmore Garden, où reposent déjà en paix la reine Victoria et le prince Albert. En cette période de deuil national, et en attendant le jour des derniers adieux, les proches du défunt ont partagé plusieurs souvenirs, à ses côtés, sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'une image inédite a été dévoilée, sur le compte officiel du clan britannique, à quelques heures de la veillée funèbre.

Sur la photographie, publiée par la famille royale, on retrouve le prince Philip et son épouse, la reine Elizabeth II d'Angleterre, entourés de leurs sept arrières petits-enfants. Cette image capturée au Balmoral Castle par la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, date de l'année 2018. On peut apercevoir le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (quelques mois après sa naissance), mais aussi Savannah et Isla - les deux filles d'Autumn et Peter Phillips -, ainsi que Mia et Lena Tindall, les filles de Mike et Zara Tindall. Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, n'était pas encore né à l'époque.