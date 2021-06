Meghan Markle enceinte : le bébé est attendu pour très bientôt, en un jour symbolique !

Contrairement à sa première grossesse, Meghan Markle attend son deuxième enfant relativement paisiblement, loin des médias et du protocole royal. En prenant la pose depuis le jardin de leur confortable villa californienne de Montecito, le prince Harry et son épouse avaient annoncé l'arrivée de leur second enfant en février dernier, au jour de la St Valentin. Le duc et la duchesse de Sussex avaient ensuite révélé qu'il s'agissait d'une petite fille lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey en mars dernier. La petite soeur d'Archie (2 ans) devrait finalement voir le jour d'ici peu, en une date qui serait particulièrement symbolique pour la famille royale !

A en croire les informations du Sun publiées le 5 juin 2021, Meghan Markle attendrait sa petite fille pour le 10 juin prochain, soit le jour de l'anniversaire du défunt prince Philip, l'époux d'Elizabeth II, décédé en avril dernier. Si le bébé venait à naître jeudi prochain, le symbole serait d'autant plus fort que le grand-père du prince Harry aurait fêté ses 100 ans cette année ! Le 17 avril dernier, c'est avec une vive émotion que le Britannique de 36 ans avait pris part aux obsèques de son grand-père au château de Windsor. Une apparition d'autant plus remarquée qu'il s'agissait de son grand retour au Royaume-Uni après plus d'un an d'absence et de tensions entre deux continents.

Pour ce qui est du prénom, les Sussex auraient d'ailleurs dans l'idée d'appeler leur fille Pip, en hommage au duc d'Edimbourg.... "Harry a discuté de la date et des noms possibles avec ses amis proches et ils en parlent assez ouvertement maintenant que ça approche", a rapporté une source américaine du Sun. Le duc et la duchesse auraient également d'autres idées de prénom : ils auraient un faible pour Lily, en référence à la reine Elizabeth et son surnom Lilibet. Le prince Harry pourrait également honorer la mémoire de sa défunte mère Lady Di en nommant sa fille Diana. Un dernier prénom qui se hisse en tête des paris outre-Manche.