Meghan et Harry bientôt parents pour la 2e fois : le prénom déjà connu ?

Après les tracas liés à la famille royale et leur déménagement très médiatique en Californie, Meghan et Harry semblent enfin profiter d'un peu de calme avant des prochains mois qui s'annoncent agités. Enceinte depuis plusieurs mois, la duchesse de Sussex va prochainement accoucher d'une petite fille. Si peu de choses avaient filtré jusqu'ici, le couple a déjà eu le temps de réfléchir à une liste de prénoms pour leur petite fille, qui devrait voir le jour cet été.

Plusieurs prénoms qui plaisent

Lors d'une visite en 2019, lorsque Meghan était enceinte d'Archie, un groupe d'écoliers lui a fait part de suggestions pour le bébé, dont on ne connaissait pas encore le sexe. La petite Megan Dudley, qui a eu la chance de discuter brièvement avec la femme d'Harry a raconté aux journalistes la discussion qu'elles ont eu : "Je lui ai demandé si elle aimerait appeler son enfant Amy si c'était une fille et elle m'a répondu 'C'est un très joli nom, je l'aime beaucoup. On devra en discuter avec Harry'". Une anecdote qui pourrait laisser penser que le prénom est en bonne place sur leur liste, tout comme "Lily", puisque le duc de Sussex aimerait particulièrement ce prénom. En effet, lors de ce même événement, il aurait demandé à une mère de famille comment elle épelait le nom de sa petite Lily, dont le prénom est inspiré par une fleur.

Une autre visite en octobre 2018 en Australie a permis au couple, qui a récemment fait des révélations sur leur première nuit ensemble, d'avoir d'autres suggestions intéressantes. Lors d'une rencontre avec des admirateurs, l'un d'entre eux est venu avec sa petite fille prénommée Harriet. En plus d'être le féminin de Harry, le prénom a semble-t-il remporté tous les suffrages. "C'est un super prénom", a déclaré Meghan Markle au Sunday Express.

Après le décès tragique du prince Philip en avril, un prénom en forme d'hommage, Philippa, a émergé comme très probable chez les britanniques. Pour le moment, aucune confirmation, mais plusieurs possibilités qui semblent plaire aux deux parents. Alors, comment s'appellera la fille de Meghan et Harry : Amy, Lily, Harriet ou Philippa ? Réponse d'ici quelques mois !