Meghan Markle enceinte : le prénom de sa fille déjà connu ? Les bookmakers s'emportent

C'est la seule bonne nouvelle de l'année pour la famille royale britannique : Meghan Markle accouchera bientôt d'une petite fille, deuxième royal baby à naître de son mariage avec le prince Harry. Depuis l'annonce du sexe du bébé lors de leur interview à Oprah Winfrey, les Sussex voient les Bookmakers s'arracher les cheveux à essayer de deviner son prénom. Si Diana fait toujours partie des favoris, une autre possibilité connaît un gain de popularité : Philippa.

En nommant leur fille ainsi, Meghan et Harry rendraient alors hommage au prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans en avril 2021. D'après le site de paris en ligne - dont les Britanniques raffolent -, Ladbrokes, le prénom Philippa culmine désormais à 3/1 de chances d'être choisi. Les bookmakers lui attribuent ainsi 75% de chances d'être choisi. C'est pour l'instant le grand favori des parieurs : d'autres prénoms comme Diana (5/1), Elizabeth (10/1), Allegra (10/1), Alexandria (12/1), Grace (16/1), Emma (16/1), Rose (16/1), Alice (16/1) ou encore, Victoria (16/1).

"La popularité du baby Philippa ne montre aucun signe de faiblesse, et nous avons été forcés de rééquilibrer les chances à nouveau, puisqu'il risque d'être le prénom de la fille d'Harry et Meghan", a commenté Jessica O'Reilly, chargée de communication chez Landbrokes. Que décideront Meghan et Harry ? Réponse d'ici à quelques semaines.