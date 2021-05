Archie fête ses 2 ans : malgré les tensions, Charles, William et Kate lui adressent de tendres messages

Malgré la distance et les tensions, la famille royale n'a pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire au petit Archie. Ce 6 mai 2021, le fils du prince Harry et Meghan Markle fête en effet ses 2 ans. A cette occasion, la reine Elizabeth, le prince Charles mais aussi le prince William et Kate Middleton lui ont adressé un petit message imagé sur leurs comptes Instagram respectifs.

"Nous souhaitons aujourd'hui un très joyeux 2e anniversaire à Archie Mountbatten-Windsor", peut-on lire sur le compte Instagram de la famille royale, qui relaie les actualités concernant Elizabeth II. Un message personnel accompagné d'une photo de Meghan Markle et Harry avec leur fils, prise lors de sa présentation au public à Windsor, le 8 mai 2019.

De leur côté, le prince Charles et son épouse Camilla ont choisi de ressortir une photo du prince Harry et Archie remontant à son baptême, qui avait été célébré en toute discrétion le 6 juillet 2019, en la chapelle privée du château de Windsor. "Joyeux anniversaire à Archie, qui fête ses 2 ans aujourd'hui", le compte de Clarence House a-t-il publié jeudi matin, émoji festif à l'appui. C'est également avec une photo de famille prise lors du baptême d'Archie que le prince William et Kate Middleton lui ont adressé leurs voeux d'anniversaire sur Instagram.