Archie complice avec la reine Elizabeth malgré la distance : ce cadeau de Noël qu'il ne quitte plus

Bien qu'elle n'ait passé que peu de temps avec lui, Elizabeth II a tout de même tissé un début de relation avec Archie après sa naissance, puisque ses parents habitaient encore près de son château de Windsor, au Frogmore Cottage. Installés depuis maintenant un an en Californie, le prince Harry et Meghan Markle font en sorte que leur fils garde le contact avec la reine. Une vie de famille post-Megxit délicate sur laquelle le duc de Sussex est revenu lors de son interview avec James Corden, dévoilée le 25 février 2021.

Visiblement à son aise sur le tournage du populaire Late Late Show à Los Angeles, c'est en polo/jeans/baskets que le prince Harry a joué les touristes dans un bus à double étage, une tasse d'english tea à la main. Une première pour le Britannique de 36 ans qui n'avait jamais visité la Cité des Anges en raison du confinement ! Lors de cette interview décontractée et humoristique, le duc de Sussex s'est volontiers confié sur sa nouvelle vie de famille américaine à son ami et compatriote expatrié James Corden, qui avait assisté à son mariage royal en 2018.

Tout sourire, le prince Harry a confié que son fils Archie a "la personnalité la plus incroyable" : "Il assemble déjà deux, trois mots, il chante déjà des chansons", a affirmé avec fierté celui qui attend son deuxième enfant. "Son premier mot était 'crocodile', trois syllabes." On apprend également que le petit garçon raffole des gaufres faites maison et ce, grâce à une machine offerte à Noël par son arrière-grand-mère : Elizabeth II ! "Meghan fait une merveilleuse pâte bio, en met dans la machine à gaufres, la retourne, ça sort et il adore. Archie se réveille le matin et dit 'Gaufre', a ajouté celui qui vit désormais dans une grande villa à Montecito, près de Santa Barbara. Maintenant, je prends des gaufres au petit déjeuner, avec un peu de yaourt, un peu de confiture dessus."

Des appels Zoom, à défaut de se voir

Privés de son petit-fils adoré et de son arrière-petit-fils depuis maintenant un an, la reine et son mari le prince Philip compensent tant bien que mal avec des appels vidéo sur l'application Zoom : "Mes deux grands-parents le font, on s'est appelés plusieurs fois, ils ont vu Archie courir partout", le prince Harry a-t-il expliqué. Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants (George, Charlotte et Louis) ont-ils eux aussi pu voir Archie grandir derrière leur écran ? Rien n'est moins sûr quand on sait à quel point la relation du prince Harry avec son frère aîné a pâti de son départ de la monarchie. La prochaine interview confidence des Sussex avec Oprah Winfrey, qui sera diffusée sur CBS le 7 mars prochain, pourrait bien compliquer davantage encore les choses.

Non seulement les Sussex n'ont pas encore eu l'occasion de revenir au Royaume-Uni depuis le Megxit à cause de la pandémie, mais Elizabeth II et son époux ont quant à eux quitté Londres et Buckingham pour se confiner dans leur château de Windsor. Harry pourrait bien revenir en urgence à Londres dans les prochains jours si l'état de santé de son grand-père le prince Philip (99 ans), hospitalisé depuis plusieurs jours, se dégrade...