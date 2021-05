Meghan Markle et le prince Harry : Révélations tardives sur leurs premières nuits ensemble...

Le continent africain a toujours été un refuge pour le prince Harry. Sa nature, son peuple et ses ambiances lui ont toujours rappelé sa mère, Diana, qui y était très populaire. C'est là-bas qu'il se sent le mieux et, naturellement, c'est l'endroit où il est tombé follement amoureux de son épouse Meghan Markle. Dans le documentaire Meghan Markle : Hollywood to Windsor diffusé sur Amazon Prime, la biographe Eve Pollard donne des détails croustillants sur ce voyage.

"Ils campaient à la belle étoile. Je ne pense pas qu'ils faisaient du camping comme on a l'habitude de le pratiquer, c'était probablement plus luxueux qu'on ne l'imagine", commence-t-elle. À l'époque, Meghan et Harry venaient tout juste de se rencontrer grâce à une amie commune. "Ils n'avaient fait que deux rendez-vous amoureux. Elle retournait au Canada alors qu'il partait en Afrique pour le travail et il lui a dit : 'Retrouve moi dans ma tente.' Et c'est ce qu'il s'est passé. Pas de temps perdu", raconte Eve Pollard dans le documentaire. On imagine qu'ils n'ont pas fait que regarder les étoiles...

Président de l'association African Parks, qui préserve les biodiversités locales et les communautés qui les habitent, le prince Harry devait rester au Botswana pendant quelque temps en 2016, juste après deux rendez-vous consécutifs avec l'actrice américaine, à Londres, à l'été. "J'ai réussi à la convaincre de venir me rejoindre au Botswana. On a campé ensemble sous les étoiles. Elle est venue me rejoindre pour cinq jours là bas, ce qui était absolument fantastique. Nous étions vraiment seuls, ce qui était crucial pour moi. Je voulais être certain que nous avions une chance de nous connaître", avait confié le prince Harry face aux médias lors de l'annonce de ses fiançailles avec Meghan Markle.

Les Sussex étaient revenus au Botswana en 2017, pour le 36e anniversaire de Meghan. C'est également là qu'ils avaient assuré leur tout premier engagement en tant que parents d'Archie (2 ans) à l'automne 2019. Harry avait voulu marquer son amour pour ce pays en choisissant un diamant du Botswana comme pièce principale de la bague de fiançailles de Meghan. La pierre est sertie de deux diamants plus petits, tirés de la collection personnelle de Diana.

Une fois que la sécurité sanitaire le permettra, Meghan et Harry retourneront peut-être en Afrique en famille, pour montrer les éléphants à Archie et à leur future fille, dont la naissance est prévue pour le début de l'été.