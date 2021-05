Diaporama Meghan Markle et le prince Harry : Révélations tardives sur leurs premières nuits ensemble...

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex rencontrent les membres de "Waves for Change" au Cap lors de leur 2ème journée en Afrique du Sud. Le 24 septembre 2019

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, en 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.