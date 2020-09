Kheiron (Brutus vs Cesar, Amazon Prime Video) : Son film critiqué, il répond

Kheiron se serait-il pris les pieds dans le tapis ? Alors qu'il avait cartonné avec Nous trois ou rien et avait reçu une belle critique pour Mauvaises herbes - mais une vraie déception côté box-office - son nouveau film, Brutus vs Cesar est lynché sur Twitter et a aussi reçu une très mauvaise note sur AlloCiné de la part des spectateurs. Le réalisateur a répondu à l'un des internautes ayant descendu son film.

Sur Twitter, Amazon Prime Video a sponsorisé le hashtag Brutus vs Cesar pour offrir au nouveau film de Kheiron l'occasion de cartonner sur la plateforme, à l'image de ce qu'il s'était produit pour Forte de Melha Bedia dont la comédie n'avait pas pu sortir au cinéma. Mais un coup d'oeil sur les commentaires dessine une tendance nette : le film est jugé catastrophique. Au milieu de nombreux tweets racistes s'en prenant aux origines des acteurs, on constate aussi plusieurs critiques qui affirment que la comédie est tout simplement ratée.

"J'ai arrêté #BrutusvsCesar au bout de 30 minutes. C'est de la grosse merde. Voilà ma critique désolé" ; "Bon bah je viens de perdre 1h30 de ma vie devant ce film lamentable qu'est Brutus VS César. Sincèrement, une daube sans nom" ; "En délaissant la comédie dramatique à tendance sociale pour du bon gros blockbuster comique made in France, Kheiron se plante totalement. Pas drôle, mal rythmé, bourré de clichés et très con par instant. Reste le combat final qui produit quelques sensations" ou encore "C'est fait avec tellement de bonnes intentions, et avec une galerie d'acteurs tous plus sympathiques les uns que les autres, que c'est dur d'en dire du mal. Mais oui, c'est la déception de l'année", peut-on par exemple lire.

Kheiron, qui jouit d'ordinaire d'une grande popularité - même s'il s'était offert un bad buzz sur Twitter - comme en témoignait son spectacle 60 Minutes avec Kheiron, a partagé un tweet annonçant que son film était disponible et un internaute lui a répondu sans prendre de pincettes. "À ta place j'aurais tenter de cacher la sortie plutôt que de l'annoncer fièrement... il est a chier putain", lui a-t-il indiqué. Piqué au vif, le réalisateur de 37 ans a répondu. "Comme ce que tu fais avec ton visage ?", lui a-t-il dit, en référence au fait qu'il n'assumait pas son identité sur la Toile.

Ne reste qu'aux abonnés d'Amazone Prime, curieux, d'aller se faire leur propre avis sur ce film porté par Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzy Bedia, Reem Kherici ou encore Bérengère Krief...