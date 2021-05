Meghan Markle, nouvelle salve de critiques : soutien inattendu d'un membre de la famille royale

Actrice de série, ambassadrice de Nations-Unies, duchesse de Sussex, créatrice de vêtements pour la bonne cause, productrice pour Netflix, animatrice de podcast sur Spotify... Meghan Markle ajoute aujourd'hui une nouvelle corde à son arc en publiant un livre pour enfants. Le 4 mai 2021, sa fondation Archewell a annoncé la sortie The Bench [Le banc], un ouvrage sur "les liens spéciaux entre un père et son fils", inspiré par son époux le prince Harry et son fils Archie (2 ans). Rapidement, cette initiative a déclenché une nouvelle vague de critiques. Heureusement, Meghan Markle peut compter sur le (rare) soutien d'un autre membre de la famille royale.

S'il y en a bien une qui s'y connaît en polémiques royales, c'est Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew. Cette dernière et Meghan Markle partagent plusieurs points communs : elles ont chacune intégré la monarchie alors qu'elles n'avaient aucune attache royale, chacune s'est mariée avec un prince de second rang, avant de quitter la Firme avec fracas, et désormais, toutes deux s'essayent à la littérature enfantine. Cela fait déjà plus de trente ans que la mère des princesses Beatrice et Eugenie publie des livres pour enfants, avec pas moins de 70 ouvrages à son nom.

"S'asseoir et travailler dur pour écrire un livre, quel que soit son genre, doit être soutenu et respecté", Sarah Ferguson a-t-elle commenté auprès d'un rédacteur du Daily Mail jeudi. "Encourager l'alphabétisation en général et pas seulement les livres pour enfants, est une de mes passions et encourager davantage de femmes à se plonger dans leur créativité et en sortir un livre est très bien." Non seulement Meghan Markle s'est retrouvée accusée de plagiat pour son livre The Bench, mais l'ex-actrice de 39 ans serait une grande hypocrite selon certains détracteurs.