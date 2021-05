Meghan Markle déjà accusée de plagiat pour son livre !

Pas encore paru et déjà une polémique pour le prochain livre de Meghan Markle ! Alors qu'elle vient tout juste d'annoncer la sortie d'un livre pour enfants, intitulé The Bench (Le banc en français) qui devrait sortir le 8 juin prochain, l'actrice est accusée d'avoir plagié une oeuvre sortie il y a quelques années.

Dans sa première oeuvre littéraire, la jeune femme de 39 ans, qui attend un second enfant, a expliqué s'être inspirée d'un poème qu'elle a écrit à Harry pour la fête des Pères juste après la naissance d'Archie en 2019. Une version que semblent contester des personnes sur les réseaux sociaux. Plusieurs suiveurs avisés de la famille royale ont noté de troublantes similarités entre l'histoire de Meghan Markle et celle d'une certaine Corrinne Averiss, qui a publié The Boy and The Bench (L'enfant et le banc) en 2018.

Les deux livres semblent partager plusieurs points communs, comme des illustrations aux couleurs vives et un univers joyeux, mais surtout une histoire centrée sur la relation entre un père et son fils assis sur un banc. Un utilisateur sur Twitter a pointé du doigt les ressemblances entre les deux oeuvres : "Quasiment identique au livre de Corrinne Averiss, jusqu'à la couverture". Des similarités qui ont fait bondir certains sur les réseaux sociaux, comme cet anonyme qui s'est insurgé : "J'espère que cette auteure va la poursuivre en justice. Le culot de cette femme !".

Aucune réaction de la part de Meghan Markle, ni de Corrinne Averiss, n'a pour le moment été faite, mais il est certain que la sortie du livre de l'actrice, en juin prochain, sera scrutée avec attention !