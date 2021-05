Meghan Markle sort un livre pour enfants inspiré par Harry, Archie et leur "lien spécial"

Après la télévision et le cinéma, Meghan Markle se lance dans la littérature enfantine avec un livre sur "les liens spéciaux entre un père et son fils" inspiré par son époux, le prince Harry, et leur fils Archie (bientôt 2 ans), a annoncé mardi Archewell, la fondation du couple. L'ouvrage intitulé The Bench (Le banc en français) sortira le 8 juin 2021 et sera publié aux Etats-Unis (Random House Children's Books) et au Canada (Tundra Books), ainsi qu'au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique du Sud (Puffin).

La source d'inspiration de l'ex-actrice ? "Un poème que j'ai écrit à mon mari pour la fête des Pères, un mois après la naissance d'Archie" en mai 2019, explique la duchesse de Sussex, dans un communiqué relayé par l'AFP. L'histoire est accompagnée d'illustrations de l'artiste noir américain Christian Robinson qui "saisissent la chaleur, la joie et le réconfort des relations entre des pères et leur fils venant de toutes les origines sociales", ajoute Meghan Markle, qui attend de donner naissance à son deuxième enfant, une petite fille, cet été.

L'ancienne star de la série Suits, née d'un père blanc (avec qui elle est en froid depuis trois ans) et d'une mère noire, souligne avoir voulu dépeindre ce "lien spécial à travers le prisme de l'inclusion". Le livre raconte les "multiples facettes que peut prendre l'amour" et sa façon d'être "exprimé dans une famille moderne", ajoute le communiqué.