Meghan Markle a accouché ! Le prince Harry est papa pour la 2e fois

Le troisième royal baby de cette année 2021 est né ! Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont effet accueilli leur deuxième enfant, une petite fille, comme cela avait été annoncé lors de leur interview avec Oprah Winfrey. La naissance a été annoncée par un porte-parole du couple le dimanche 6 juin.

"C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison."

"Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l'honneur de sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. Il s'agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse vous remercient pour vos voeux chaleureux et vos prières alors qu'ils profitent de ce moment spécial en famille." Déjà parents d'un petit Archie, né en mai 2019 à Londres, le duc et la duchesse forment donc une famille de quatre.

Pour la première fois, un membre de la famille royale britannique voit le jour sur le sol américain. Meghan Markle et le prince Harry vivent en effet en Californie depuis le mois de mars 2020, après avoir officiellement quitté la Firme, dans l'espoir d'une vie plus paisible loin du protocole et de la pression médiatique. Installés dans une grande villa située à Montecito, près de Santa Barbara, les Sussex vivent relativement protégés des paparazzi grâce au large domaine privé qui les entoure. Les apparitions du petit Archie étant rares, mieux vaut ne pas s'attendre à voir sa petite soeur de si tôt.

Après une première grossesse particulièrement éprouvante, au point d'avoir des pensées suicidaires, suivie d'une douloureuse fausse couche l'été dernier, Meghan Markle semble avoir profité d'une seconde grossesse relativement épanouie. Limitant ses apparitions à des visioconférences depuis sa villa, où elle a passé l'essentiel de ces derniers mois confinés, l'ex-actrice de 39 ans a connu neuf mois plus paisibles, contrairement à sa première grossesse, durant laquelle elle avait assumé des engagements royaux jusqu'au dernier trimestre. A priori, le prince Harry et Meghan Markle n'auront pas d'autres enfants, puisqu'ils ont déjà évoqué leur intention de se limiter à deux.

La petite fille des Sussex est donc le troisième royal baby à naître cette année. Avant elle, la princesse Eugenie a donné naissance en février à son premier enfant, un garçon prénommé August. Le mois suivant, sa cousine Zara Tindall est quant à elle devenue mère pour la troisième fois en accueillant un petit Lucas.