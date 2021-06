Diaporama Meghan Markle a accouché ! Le prince Harry est papa pour la 2e fois

1 / 23 Meghan Markle a accouché ! Le prince Harry est papa pour la 2e fois

2 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle sont parents pour la deuxième fois ! Le duc et la duchesse de Sussex, déjà parents d'un petit Archie, viennent d'accueillir une fille. Ici, le couple lors de son voyage officiel au Maroc, avant leur départ de la monarchie.

3 / 23 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

4 / 23 La chaîne CBS a diffusé l'entretien intitulé "Meghan & Harry" entre le prince Harry, Meghan Markle et la présentatrice américaine Oprah Winfrey, le 7 mars 2021.

5 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

6 / 23 La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

7 / 23 Meghan Markle, enceinte, s'adresse dans un message vidéo à l'assistance du concert caritatif Vax Live à Los Angeles, le 8 mai 2021.

8 / 23 Photo publiée par Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, pour le deuxième anniversaire de leur fils Archie Mountbatten-Windsor, le 6 mai 2021.

9 / 23 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, en 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

10 / 23 Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex en visite à la Villa des Ambassadeurs à Rabat lors de leur voyage officiel au Maroc. Le 25 février 2019

11 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, à la sortie de son hôtel à New York City, New York, Etats-Unis, le 20 février 2019. Meghan est à New York pour célébrer sa baby shower avec ses amis proches.

12 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019

13 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, lors de l'évènement WE Day au Wembley Arena à Londres, Royaume Uni, le 6 mars 2019.

14 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) et le prince Harry, duc de Sussex - Arrivée de la famille royale britannique à la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, le 11 mars 2019.

15 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, à la sortie de Canada House après une cérémonie pour la Journée du Commonwealth à Londres le 11 mars 2019.

16 / 23 Meghan Markle la duchesse de Sussex enceinte et le prince Harry, duc de Sussex, assistent à une activité jeunesse le Jour du Commonwealth à la Maison du Canada le 11 mars 2019 à Londres

17 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, rencontrent des artisans marocains dans un parc avec des plantes exotique à Rabat, Maroc le 25 février 2019.

18 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte visitent le "Lycée Qualifiant Grand Atlas"à Asni, dans le cadre de leur voyage officiel au Maroc, le 24 février 2019.

19 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

20 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

21 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019.

22 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.