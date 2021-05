Le prince Harry dénonce "une chasse ouverte" insupportable : il compare sa vie à un film culte

Assurant la promotion de sa nouvelle docu-série Apple TV+ dédiée à la santé mentale, The Me You Can't See, le prince Harry a accordé une nouvelle interview à l'acteur Dax Shepard pour son populaire podcast Armchair Expert. L'occasion pour le duc de Sussex d'évoquer sa nouvelle vie en Californie avec Meghan Markle et leur fils Archie (2 ans), entamée il y a plus d'un an, après leur départ mouvementé de la monarchie britannique.

Le Britannique de 36 ans a comparé sa vie à celle de Jim Carrey dans le film The Truman Show, cette populaire comédie sortie en 1998 dans laquelle le personnage principal est une star de télé-réalité à son insu. Une comparaison que le prince Harry utilise pour illustrer à quel point tous les aspects de sa vie sont scrutés, filmés et diffusés partout dans le monde. C'est d'ailleurs pour tenter d'échapper à cette pression médiatique qu'il a quitté la famille royale avec Meghan Markle, en début d'année 2020.

"Juste parce que je suis une personne connue, je ne peux pas sortir. C'est vraiment vraiment triste et l'argument des paparazzi et de tout le monde est que si vous êtes dans un espace public, c'est tout à fait bien acceptable de le faire, le prince Harry a-t-il notamment expliqué dans le podcast. Alors, quel est notre droit humain, en tant qu'individu et en tant que famille, si vous dites qu'à partir du moment où nous sortons de chez nous, la chasse est ouverte et le jeu gratuit - quoi, au nom de l'intérêt du public ? Il n'y a aucun intérêt public à emmener vos enfants se promener sur la plage. Rien, ce n'est pas de l'information. C'est mon problème avec ça, les informations devraient rester des informations."