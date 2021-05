Diaporama Le prince Harry dénonce "une chasse ouverte" insupportable : il compare sa vie à un film culte

20 / 20

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019.

Prince Harry and Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex, during a visit to a township to learn about Youth Employment Services (YES), which aims to tackle the critical issue of youth unemployment in South Africa by creating one million new work opportunities in the next three years