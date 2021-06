Meghan et Harry parents : quel ordre de succession pour leur fille Lilibet Diana ?

Les félicitations sont de mise ! Si aucun ménestrel n'a annoncé la naissance de la fille de Meghan Markle et du prince Harry depuis le palais de Buckingham, la petite Lilibet Diana est bel et bien la dernière recrue de la famille royale britannique. Bien que ses parents ne soient plus des membres seniors de la monarchie, la fillette a une place importante dans l'ordre de succession au trône.

La première - celle qui porte une couronne - est la reine Elizabeth II, suivie de son fils aîné le prince Charles, précédant lui-même son fils aîné le prince William. Viennent ensuite ses propres enfants : le prince George (4e), la princesse Charlotte (5e) et le prince Louis (6e). Le prince Harry n'arrive qu'à la 7e position à l'ordre de succession du trône, devant ses enfants Archie et Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

En prenant vie, celle qu'on surnomme déjà "Lili" a rétrogradé plusieurs membres de sa famille. Le prince Andrew, deuxième enfant de la reine Elizabeth II, tombe à la 10e place, tout comme ses filles, la princesse Béatrice d'York (11e place), la princesse Eugénie d'York (12e) et son propre fils August Brooksbank (13e), né en août dernier.

Si jamais Kate Middleton et son mari le prince William venaient à avoir d'autres enfants, Lilibet rétrograderait elle aussi dans l'ordre de succession au trône britannique. Pour l'heure, celle qui porte le prénom de Diana Spencer n'a pas droit au titre d'Altesse Royale (HRH, His or Her Royal Highness).

Comme le mentionne une loi prodiguée lors de l'abdication du roi George V en 1936, les enfants d'un descendant de frères ou de soeurs d'un(e) souverain(e) doivent obligatoirement porter un titre royal HRH. Dès que le prince Charles occupera le trône à la mort de sa mère la reine Elizabeth II, tous ses petits-enfants obtiendront automatiquement le titre de prince ou de princesse. Voilà qui promet de créer quelques étrangetés dans cet ordre de succession déjà perturbé.

Ordre de succession au trône britannique :

1 - Reine Elizabeth II

2 - Prince Charles

3 - Prince William

4 - Prince George

5 - Princesse Charlotte

6 - Prince Louis

7 - Prince Harry

8 - Archie Mountbatten-Windsor

9 - Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

10 - Prince Andrew

11 - Princesse Beatrice

12 - Princesse Eugénie

13 - August Brooksbank

14 - Prince Edward

15 - Viscount Severn

16 - Lady Louise Mountbatten - Windsor

17 - Princesse Anne