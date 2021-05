Kate Middleton s'éclate avec William : la duchesse surprenante pour une virée à la plage

Kate Middleton et le princeWilliam en Écosse, épisode 3 ! Les Cambridge poursuivent leur voyage officiel et s'éclatent. Ils font étape à St Andrews, la ville de leur toute première rencontre, et ont commencé leur journée à la plage.

Après des passages à Coatbridge, Prestonpans et Kirkwall, le duc et la duchesse de Cambridge ont jeté l'ancre à St Andrews ! Ils y ont été aperçus dans la matinée du mercredi 26 mai 2021. Les parents des princes George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) ont profité du vent pour faire du char à voile avec l'entreprise Blown Away.

Chaudement vêtue avec une doudoune matelassée Barbour, un pull en laine Cambell's Of Beauly (marque Fournisseur de la famille royale britannique) et des bottines See By Chloé, Kate Middleton s'est amusée sur la plage de St Andrews. Elle a défié son mari à la course et a failli le battre. Le prince l'a dépassée sur le fil, en prenant l'intérieur d'un virage marqué par un cône.