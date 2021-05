Kate Middleton en Écosse : chic look et bijoux onéreux, sortie joyeuse au bras de William

Pour cette nouvelle journée en Écosse, Kate Middleton n'avait pas fait honneur au drapeau ! Elle a troqué sa tenue bleu royal de la veille pour un look entièrement marron, composé d'un manteau Massimo Dutti, d'une pochette et de souliers Emmy London. Une écharpe à carreaux rouge et jaune également Massimo Dutti, ainsi que des boucles d'oreilles en or jaune 18 carats de la marque de bijoux écossaise Hamilton & Inches d'une valeur de 1600 euros accessoirisaient sa ravissante tenue du jour.

William et Kate seraient en Écosse pour une opération séduction, afin d'étouffer les envies indépendantistes. Ils ont entamé leur mission lundi 24 mai 2021 avec des arrêts dans les villes de Coatbridge, Prestopans et enfin Édimbourg. Dans la première, les parents des princes George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) ont visité le centre social de l'association Turning Point.

À Prestopans, William et Kate se sont rendus dans les locaux de la Scottish Violence Reduction Unit. L'organisation oeuvre pour la réduction de la violence et la réinsertion à travers le sport et la musique. Le prince et son épouse y ont regardé des jeunes en pleine séance de boxe thaï et se sont essayés à la composition musicale dans un studio d'enregistrement.

Kate Middleton s'est amusée avec une console, au côté d'un producteur. Le prince William a écouté son oeuvre et a tranché sans détour : "Éteignez ça, ça me fait mal aux oreilles !"

Le grand moment du déplacement de William et Kate sera leur grand retour à l'université de St Andrews. Ils s'y sont rencontrés pour la première fois, en 2001. Les deux anciens étudiants logeaient dans le même résidence, au St Salvator's Hall. Cette semaine, le petit-fils de la reine Elizabeth II et sa femme rencontreront des étudiants mis en difficulté par la crise sanitaire et économique.