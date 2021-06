Meghan Markle sort du silence après la naissance de Lilibet

Juin 2021 était un grand challenge pour Meghan Markle. La duchesse de Sussex a donné naissance à sa fille, Lilibet, le 4 juin dernier, tandis que son livre pour enfants, The Bench paraissait dans les librairies. Pour la première fois depuis la naissance de son bébé, une interview de l'épouse du prince Harry a été diffusée ce dimanche 20 juin 2021. Précision de la plus haute importance, cet entretien a été enregistré avant la naissance de Lilibet !

Meghan Markle avait choisi la chaîne de radio nationale National Public Radio (NPR), pour son seul et unique entretien réalisé à l'occasion de la sortie du livre The Bench, qui rencontre un beau succès aux Etats-Unis mais fait un flop en Grande-Bretagne. Face à la journaliste de l'édition du week-end, Samantha Balaban, a rappelé sa volonté que "chaque famille" puisse se retrouver dans son histoire. L'année dernière, Meghan Markle avait offert un banc en bois à son mari le prince Harry, couplé d'un poème. C'est là qu'elle a trouvé l'inspiration pour son livre.

"Quand j'étais petite, je me souviens tellement bien du sentiment de ne pas sentir représentée. J'espère que chaque enfant ou chaque famille qui ouvrira ce livre pourra s'y reconnaître, que ça veuille dire porter des lunettes, avoir des tâches de rousseur, une certaine morphologie, ethnicité ou une religion différente", explique-t-elle. The Bench débute avec une représentation de la famille de Meghan : une femme métisse, un homme blanc et un petit garçon roux aux yeux amande, mais présente aussi une multiplicité de père et de fils différents.

Un hommage à Diana

"Cette histoire, que j'ai écrite pour mon mari et mon fils pourrait être aussi la votre", ajoute Meghan Markle. Son livre "pour enfants" a une résonance chez les adultes également. Elle décrit si bien la relation père-fils et ces instants parfois silencieux et nécessaire sur le banc. "Dans cette histoire, j'observe l'amour entre mon mari et notre fils, imaginant ce qu'il pourrait se passer alors qu'ils passent de plus en plus de moments ensemble et qu'ils prennent de l'âge. D'une blessure au genoux à une peine de coeur, ils se retrouvent toujours sur ce banc pour nouer des liens", explique-t-elle.