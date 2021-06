Meghan Markle flinguée par la critique : retours impitoyables sur son livre pour enfants

Après le cinéma, la télévision, elle s'attaque à la littérature ! C'est officiel, le premier livre pour enfants rédigé par Meghan Markle, intitulé The Bench et publié par Veltman Distributie Import Books, est enfin disponible. Et si les ventes semblent se dérouler comme prévu, côté critiques, les journalistes n'y vont pas de main morte. Selon les professionnels qui ont eu l'ouvrage sous la main, ces pages ne constitueraient qu'un "projet vaniteux" et un "manuel fade pour parents en manque d'attention". Aoutch.

The Bench était pourtant un joli hommage à la famille de Meghan Markle et du prince Harry. Sur certaines illustrations, on peut effectivement apercevoir le duc de Sussex en compagnie de son fils Archie. Sur une page, notamment, le jeune souverain nourrit les poules de son palace à 11 millions de dollars situé à Montecito pendant que maman est au jardin avec Lilibet Diana, la nouvelle-née du clan, et ses chiens. L'histoire aurait été inspirée par un poème que l'ancienne comédienne avait écrit pour son époux et se concentrerait sur le lien unique d'un père et son fils, vu par les yeux de maman.

On se demande comment une maison d'édition a pu juger bon de publier ce livre

Vendu au prix de 12,99 livres -15€60 en France -, le livre de Meghan Markle n'est pas boudé par tout le monde. Le lundi 8 juin 2021, il se situait à la 40e place des meilleurs ventes Amazon. On ignore si l'autrice a reçu une avance, ou si elle songe à verser ses droits d'auteur à une oeuvre de charité. Mais selon les experts, elle aurait empoché l'équivalent de 600 000€, les éditeurs ayant mené une guerre pour obtenir le tout premier essai de la duchesse. Hélas, on ne peut pas tout acheter avec de l'argent... encore moins des avis positifs.

"On se demande comment une maison d'édition a pu juger bon de publier ce livre qui défie la grammaire. Les rimes sont mauvaises. Quel enfant voudrait lire ça, questionne le Télégraph. Mais c'est ça, la planète Sussex. Même le fait d'élever une famille devient un business." Meghan Markle a dédié The Bench au prince Harry et à leur fils, écrivant que les deux hommes de sa vie faisaient battre son coeur au quotidien. Heureusement, Archie et Lili ne savent pas encore lire...