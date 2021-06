Meghan Markle en difficulté : son livre pour enfants bien mal parti, juste avant sa sortie

Après avoir déjà essuyé de vives critiques lors de l'annonce de sa sortie en mai dernier, le livre pour enfants de Meghan Markle est à nouveau au coeur d'un litige, quelques jours avant sa sortie. Comme l'ont rapporté plusieurs médias ce 3 juin 2021, dont le Daily Mail, l'ouvrage intitulé The Bench [Le Banc] se retrouve au milieu d'un litige opposant la célèbre la maison d'édition Penguin Random House et les librairies Waterstones, incontournables outre-Manche.

Directement inspiré de la relation entre le prince Harry et leur fils Archie (2 ans), et illustré par le jeune artiste californien Christian Robinson, le livre de Meghan Markle doit sortir le 8 juin prochain en librairies. Un événement littéraire aujourd'hui compromis par un différend autour du nombre d'exemplaires de The Bench que Penguin Random House (PRH) accorde à Waterstones. Au lieu d'être mis en avant en vitrine et tête de gondole, l'ouvrage pourrait être exposé aux clients sur des présentoirs bien moins flatteurs.

"Nous ne boycottons pas les titres de PRH, mais nous faisons tout notre possible pour que la disponibilité pour les clients reste bonne malgré la baisse globale des stocks, un porte-parole de Waterstones a-t-il expliqué, comme l'a rapporté le Daily Mail le 4 juin 2021. Nous le faisons généralement en donnant à leurs titres un positionnement moins important au sein de nos librairies." Le livre de la duchesse de Sussex serait donc moins mis en avant afin que les stocks ne soient pas épuisés trop rapidement, et non pour pénaliser la maison d'édition.