Harry papa de Lilibet : bientôt de retour au Royaume-Uni pour Diana !

Maintenant que le royal baby est né, une question est sur toutes les lèvres : quand peut-on nous attendre à un retour du prince Harry sur ses terres ? Le duc de Sussex, tout juste devenu père d'une petite fille prénommée Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, prévoit déjà de faire son grand retour au Royaume-Uni. Comme l'apprend Hello ! le mardi 8 juin 2021, le prince Harry y est attendu le mois prochain afin d'inaugurer une statue de sa mère, Diana Spencer.

Cette oeuvre sera ainsi inaugurée au mois de juillet 2021 au palais de Kensington, en présence du prince William. Voilà une occasion rêvée pour les frères qu'on dit brouillés de renouer contact autour du souvenir de leur mère disparue. La présence du prince Harry pour l'inauguration de cette statue n'était pas certaine, puisque son épouse Meghan Markle aurait pu accoucher quelques jours après le terme de sa grossesse.

L'inauguration de la statue de la princesse Diana marquera probablement le premier jour de la reprise du travail pour le prince Harry. Après la naissance d'Archie (2 ans), le duc de Sussex n'avait pris que trois jours de congés avant de voyager aux Pays-Bas pour l'ouverture de ses Invictus Games, en mai 2019.

La statue de la défunte Diana Spencer sera installée au Sunken Garden du palais de Kensington, le 1er juillet 2021, date d'anniversaire de la princesse de Galles, qui aurait fêté son 60e anniversaire. "Harry et William espèrent que la statue aidera ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie de leur mère et son héritage", avait déjà commenté le palais. En 2017, il avait été annoncé que Harry et William avaient choisi l'artiste Ian Rank-Broadley, connu pour avoir saisi le portrait de la reine Elizabeth II sur les pièces de monnaie britanniques.

Le dernier voyage du prince Harry au pays de la Guiness et du fish and chips date du mois d'avril dernier. Le duc de Sussex était présent pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip. Il a pu revoir les membres de sa famille après des mois passés en visio, pandémie oblige. Mis à part sa venue de juillet prochain, le prince Harry devrait se rendre au Royaume-Uni avec son épouse Meghan Markle pour les 70 années de règne de sa grand-mère la reine Elizabeth II, son Jubilee de platine, en 2022.