Héritage du prince Philip : Surprise ! Il lègue une partie de sa fortune à des non-royaux

Le prince Philip était à la tête d'une fortune de 30 millions de livres Sterling (35 millions d'euros) lorsqu'il est décédé à l'âge de 99 ans au mois d'avril. Se basant sur des "sources royales" demeurées anonymes, le Daily Mail indique ce 27 mai 2021 que la reine Elizabeth II n'est pas la seule bénéficiaire. Son testament mentionnerait ses secrétaires privés, le brigadier Archie Miller-Bakewell, William Henderson et Stephen Niedojaldo.

Le trio - qui avait développé une amitié avec le prince Philip au fil du temps - était présent parmi un groupe de six membres du personnel qui tenaient le cercueil du prince Philip lors de ses funérailles au château de Windsor le 17 avril dernier. "À l'inverse d'autres têtes couronnées, le prince Philip se montre généreux envers trois hommes qui ont veillé sur lui. Philip n'était pas du genre à punir un de ses petits-enfants pour s'être mal conduit. Il était très juste, équilibré et adorable", a développé une source restée anonyme au Sun, le jeudi 27 mai.

La majorité des possessions du prince défunt devrait cependant aller à la reine. L'argent prévu pour ses petits-enfants aurait déjà été versé "il y a un moment", indique le tabloïd, sans précisions. Cela pourrait dire que Peter Phillips, Zara Phillips, William, Harry, Béatrice d'York, Eugénie d'York, Louise Mountbatten-Windsor, James Mountbatten-Windsor, les huit petits-enfants du monarque, auraient pu déjà percevoir des versements de leur héritage.

Le testament du prince Philip prévoirait aussi que ses enfants (Charles, Anne, Edward et Andrew) puissent prendre "ce qu'ils veulent" de sa bibliothèque de 13 000 ouvrages rares et précieux du palais de Buckingham. Le fait que mari de la reine choisisse de léguer une partie de sa fortune à trois valets est assez exceptionnel. William Henderson avait fait son entrée au palais en tant qu'aide ménagère, avant de rejoindre les rangs du prince dans les années 1980. Le brigadier Archie Miller-Bakewell était le secrétaire privé et le bras droit du prince Philip depuis près de onze années. Quant à Stephen Niedojaldo, il est l'un des valets à être resté jusqu'au bout, jusqu'à sa mort le 9 avril. Il avait été particulièrement mobilisé pour le couple royal pendant la pandémie, démangeant à Windsor.