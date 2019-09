Zara Phillips "mal à l'aise" au mariage d'Harry et Meghan: elle explique sa gêne

Le 19 mai 2018, tous les regards étaient braqués sur le prince Harry et Meghan Markle, splendide dans sa robe Givenchy, à l'occasion de leur mariage grandiose à Windsor. Mais si d'aventure certains l'ont détourné momentanément vers Zara Tindall (née Phillips), cousine du marié, ils ont pu lui trouver une mine fort peu enthousiaste. La fille de la princesse Anne en est bien consciente et explique pourquoi elle donnait l'impression de faire la tête dans ces circonstances pourtant heureuses.

Dans un entretien accordé au quotidien The Telegraph, la vice-championne olympique par équipe de concours complet aux JO de Londres 2012 raconte le calvaire qu'elle vivait alors, enceinte de huit mois de sa fille Lena qui n'arrêtait pas de donner des coups de pied ! "Je n'étais pas à l'aise ! Mes fesses se répandaient de part et d'autre et Lena n'a pas arrêté de me donner des coups comme ce n'est pas permis pendant une heure ! Je n'étais vraiment pas bien du tout et ça s'est probablement vu à ma tête", a confessé, avec son franc-parler habituel, la petite-fille de la reine Elizabeth II.

Impossible en effet de faire mentir les images filmées à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges pendant la cérémonie conduite par l'archevêque de Canterbury Justin Welby et le doyen de Windsor David Conner : Zara semblait vraiment trouver le temps long. Une cérémonie qui, comble de malchance pour elle, s'est terminée plus tard que prévu en raison du sermon enflammé du Très Révérend Michael Curry, dont la tirade de près de 14 minutes a mis tout le monde à rude épreuve. "C'était que tout cela prenait tellement de temps au total, se remémore-t-elle. Je pense que l'expression de mon visage a été immortalisée au moment où je me disais 'c'est bon, il va finir, là' et puis il embrayait sur une autre petite histoire et en moi-même je pensais : 'Sérieux ?!'"

Mariée depuis 2011 avec Mike Tindall, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby avec qui elle a eu une fille, Mia, en janvier 2014, Zara a finalement mis au monde Lena un mois plus tard, le 18 juin. Un grand bonheur après avoir précédemment surmonté l'épreuve d'une fausse couche. Un an après, Lena a bien grandi et marche même avec assurance, comme le public a pu le constater sur les pelouses de Gatcombe Park, le domaine de la princesse Anne où vit la famille, dans le Gloucestershire. Zara, qui cherche à regagner sa place en équipe nationale pour les Jeux olympiques de 2020, y était en compétition. Début septembre, elle concourait à nouveau, cette fois dans le Lincolnshire ; on a pu y voir son époux Mike jouer tendrement avec Mia, 5 ans, tandis que Lena faisait la sieste dans la poussette.