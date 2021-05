Prince Harry : Alcool et la drogue après la mort de Lady Di, "j'essayais de cacher quelque chose"

Harry est très attaché à l'importance du bien-être mental. Il lui a consacré une série documentaire, sortie ce vendredi 21 mai 2021. Le prince y révèle avoir sombré dans l'alcool et la drogue, des années après la mort de sa mère, Lady Diana.

Les 4 épisodes de la série The Me You Can't See ("Le moi que vous ne voyez pas") sont disponibles sur Apple TV+. Le prince Harry l'a produite avec Oprah Winfrey et s'est livré dans une interview réalisée par son associée. Le monarque de 36 ans lui a raconté son expérience de la santé mentale, une santé mise à rude épreuve après la mort de sa mère, Lady Diana.

Harry avait 12 ans quand Diana est décédée, le 31 août 1997 à Paris (il fêtait ses 13 ans deux semaines plus tard). Pour anesthésier la douleur de cette perte, Harry s'est mis à consommer de l'alcool et de la drogue. "J'étais prêt à boire, à prendre de la drogue, j'étais prêt à essayer et à faire des choses qui me donnaient moins l'impression de ressentir quelque chose, explique-t-il dans The Me You Can't See. Mais j'en suis lentement devenu conscient, ok je ne buvais pas du lundi au vendredi, mais je buvais pour une semaine en un jour, le vendredi ou le samedi soir. Et je me surprenais en train de boire, pas parce que j'aimais faire ça mais parce que j'essayais de cacher quelque chose."