Harry et William d'accord malgré les tensions : ce bel hommage à Diana qu'ils autorisent après 25 ans

Pour la première fois depuis 25 ans, la robe de mariée de Diana va être exposée. Comme l'a rapporté le magazine Hello! ce 26 avril 2021, le public pourra redécouvrir cette pièce de mode iconique à l'occasion d'une prochaine exposition au palais de Kensington. Les fans de Lady Di peuvent remercier ses fils, les princes William et Harry, qui ont donné leur accord pour que la robe sorte des archives.

Dès le 3 juin prochain, l'incroyable robe de mariée de la défunte princesse de Galles sera la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition temporaire intitulée Royal Style in the Making [que l'on pourrait traduire par Le style royal en devenir, NDLR]. Cette création typiquement 80's, réalisée sur-mesure par l'ex-couple de créateurs anglais David et Elizabeth Emanuel, est l'une des robes de mariée les plus célèbres de l'histoire de la mode depuis que la jeune Diana Spencer l'a revêtue pour son mariage avec le prince Charles, célébré le 29 juillet 1981 à la Cathédrale Saint-Paul de Londres.

40 ans plus tard, le public pourra revoir (ou découvrir pour la première fois) cette robe démesurée faite de taffetas de soie ivoire, de dentelle, de sequins de perles et de rubans, avec une traîne mesurant plus de huit mètres. "La robe était un bel exemple du style du début des années 80 - exagérée, romantique, volubile - mais nous devions le faire à la perfection car nous savions qu'elle allait entrer dans l'histoire", Elizabeth Emanuel s'est-elle souvenue auprès du British Vogue, en octobre dernier. La tiare portée par Lady Di le jour de ses noces, appartenant à la famille Spencer, sera-t-elle exposée elle aussi ? Réponse dans un peu plus d'un mois...