Diaporama Harry papa de Lilibet : bientôt de retour au Royaume-Uni pour Diana !

1 / 24 Harry papa de Lilibet : bientôt de retour au Royaume-Uni pour Diana !

2 / 24 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

3 / 24 Premières images de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme, diffusé le 21 mai 2021 sur Apple tv+, permettra à des personnalités comme L. Gaga ou G. Close de se confier à des experts. Los Angeles. Le 17 mai 2021.

4 / 24 Dans la préface d'un livre pour enfants, le prince Harry a écrit que la mort de sa mère, Lady Diana, avait laissé un grand trou en lui.

6 / 24 Earl Spencer, le prince William, le prince Harry et le prince Charles aux funérailles de Diana à Londres en 1997.

7 / 24 Archives - Diana et Charles, Harry et William en 1984.

8 / 24 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

9 / 24 Le prince Harry et sa mère Lady Diana à Saint-Tropez en juillet 1997.

11 / 24 Lady Diana et son fils, le prince Harry, en 1980.

12 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

13 / 24 Le prince Harry en visite au Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres.

14 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, Zara Tindall, Mike Tindall, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Andrew, duc d'York et la reine Elisabeth II d'Angleterre, arrivent pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 21 avril 2119.

15 / 24 La reine Elizabeth II, le prince Harry, le prince Philip, Kate Middleton et le prince William le 16 juin 2012 à Londres pour l'anniversaire de la reine.

16 / 24 La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

17 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'Eglise "All Saints Church" à Windsor pour assister à la messe dominicale aux côtés de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le 8 mars 2020. Avant de quitter officiellement la famille royale le 31 mars 2020, le couple princier doit notamment assister au discours de la reine, prononcé le 9 mars 2020 à l'occasion de la Journée du Commonwealth.

18 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre enregistre sa diffusion annuelle de Noël au château de Windsor, dans le Berkshire le 24 décembre 2019. Comme on peut le constater sur son bureau, il n'y a aucune photo de son petit-fils le prince Harry en famille ni même de photo de son fils le prince Andrew duc d'York.

19 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres.

20 / 24 Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex, la reine Elisabeth II d'Angleterre - Personnalités à la cérémonie "Queen's Young Leaders Awards" au palais de Buckingham à Londres.

21 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre et son petit-fils le prince Harry lors de la réception de la cérémonie des ''Queen's Young Leaders Awards'' au palais du Buckingham à Londres, le 29 juin 2017.

22 / 24 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, en 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

23 / 24 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.