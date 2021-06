Michaela Coel (I May Destroy You) reine des Bafta TV Awards, découvrez le palmarès intégral !

Justice a finalement été rendue. La série I May Destroy You avait été boudée le soir de la récente cérémonie des Golden Globes. Nominé à six reprises, le programme a finalement été récompensé de deux statuettes le dimanche 6 juin 2021, soir des Bafta TV Awards au BBC Television Centre de Londres. Sortie sur la BBC et HBO durant l'été 2020, l'histoire suit les aventures d'Arabella, autrice noire à succès qui se reconstruit après avoir subi un viol dans un bar alors qu'elle faisait la fête avec des amis.

I May Destroy You a donné force et courage aux victimes d'agressions sexuelles. Elle a obtenu le Bafta Award de la meilleure mini-série dramatique et Michaela Coel, réalisatrice et personnage principal - on la connait aussi pour la série Chewing Gum - a reçu celui de la meilleure actrice. Les douze épisodes sont d'ailleurs largement inspirés de son histoire personnelle. Paapa Essiedu, également à l'affiche, était nommé dans la catégorie meilleur acteur principal pour son interprétation de Kwame et son agression sexuelle lors d'un rendez-vous sur sur l'application de rencontres Grindr. Il a perdu face à Paul Mescal et son rôle dans Normal People. Notons aussi la récompense de Aimee Lou Wood pour la série très drôle Sex Education.

Bafta TV Awards 2021, le palmarès

• Meilleure actrice : Michaela Coel dans I May Destroy You

• Meilleur acteur : Paul Mescal dans Normal People

• Meilleure actrice dans un second rôle : Rakie Ayola dans Anthony

• Meilleur acteur dans un second rôle : Malachi Kirby dans Small Axe

• Meilleure performance féminine dans un rôle comique : Aimee Lou Wood dans Sex Education

• Meilleure performance masculine dans un rôle comique : Charlie Cooper dans This Country

• Meilleure série comique : Inside No 9

• Meilleure série dramatique : Save Me Too

• Meilleure mini-série dramatique : I May Destroy You

• Meilleur programme de divertissement : Life & Rhymes

• Meilleure performance divertissante : Romesh Ranganathan dans The Ranganation

• Meilleure émission spécialisée : The Surgeon's Cut, sur Netflix

• Meilleure émission basée sur des faits réels : The School That Tried to End Racism

• Meilleur feuilleton dramatique : Casualty

• Meilleure série basée sur des fait réels : Once Upon a Time in Iraq

• Meilleur évènement live : Springwatch 2020

• Meilleur téléfilm dramatique : Sitting in Limbo

• Meilleur programme court : They Saw The Sun First

• Meilleure émission documentaire : Locked In: Breaking the Silence

• Meilleur documentaire international : Welcome to Chechnya: The Gay Purge

• Meilleure émission sportive England V West Indies Test Cricket

• Meilleure émission d'informations : Sky News: Inside Idlib

• Meilleure émission d'actualités : America's War on Abortion

• A ne pas manquer (voté par le public) : Performance inspirée par les manifestations Black Lives Matter dans Britain's Got Talent Diversity