Kate Middleton en robe brillante et transparente : apparition époustouflante face à James Bond

C'est qu'ils ont presque volé la vedette aux acteurs ! Ce 28 septembre 2021 à Londres, le prince William et son épouse Kate Middleton ont pris part à la première mondiale du nouveau James Bond. Sur le tapis rouge du prestigieux Royal Albert Hall, le duc et la duchesse de Cambridge étaient accompagnés du prince Charles et de son épouse Camilla., qui portait une robe bleu ciel à manches longues.

Le Duc de Cambridge portait un costume noir, avec une veste en velours très classe. La mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) était magnifique dans une robe dorée à sequins, légèrement transparente et était coiffée d'un chignon torsadé. Une tenue sublime, digne d'une James Bond Girl, pour marquer le coup !

Les deux couples royaux ont ainsi eu le privilège de découvrir le très attendu Mourir peut attendre, non loin de l'équipe du film : le réalisateur de ce 25e James Bond, l'Américain Cary Joji Fukunaga, de même que les stars à l'affiche qui étaient sur leurs 31. Daniel Craig, habillé d'un somptueux costume et une veste rose foncé en suède, Rami Malek, très enjoué face aux photographes et Léa Seydoux, qui portait une magnifique robe argentée à traîne. Lashana Lynch, qui arborait une robe décolleté d'un jaune flamboyant, était également présente au côté d'Ana de Armas, qui portait une robe noire fendue à la jambe. Dame Judi Dench, Phoebe Waller-Bridge et Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell étaient également présents lors de cet évènement.